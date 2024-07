Prijave za 17.000 dinara regresa za seme – do kraja oktobra: Šta je država ponudila poljoprivrednicima

Regres za sertifikovano seme isplaćivaće se u iznosu do 17.000 dinara, ali je za to prethodno potrebna izmena zakona, što se, prema saopštenju Vlade Srbije, očekuje "najkasnije do sredine oktobra".

Javni poziv za regres za seme raspisaće se do kraja oktobra. Vlada je obećala i da uvoz mleka u ovoj godini neće biti u većoj količini od lanjske, a "biće preduzete sve mere da se poboljša izvoz rafinisanog i nerafinisanog ulja". Tema na sastanku poljoprivrednika sa predstavnicima Vlade Srbije bili su i jednokratni podsticaji za priplodne krave i junice koji bi trebalo da se isplate u ovoj godini. Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević održao je danas