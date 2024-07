Ranjeni policajac ispričao detalje napada

BEOGRAD – Pomoćnik direktora policije Dragan Vasiljević rekao je danas da je u bolnici posetio policajca Vjekoslava Vasiljevića koji je ranjen u sinoćnjem napadu u Loznici, dok je njegov kolega Nikola Krsmanović podlegao povredama, kao i da se Ilić sada nalazi u svesnom stanju i da se oseća dobro.

Vasiljević je za RTS rekao da mu je policajac ispričao da je uspeo da repetira pištolj ka napadaču, ali da ne zna da li je on ranjen, kao i da mu je prepričao ceo događaj. "Videli su 'mercedes' tutinskih registarskih oznaka. Njima je to bilo sumnjivo, pošli su za vozilom, uključili svetlosnu signalizaciju. Vozilo je stalo kilometar i po dalje. Policajci su izašli iz vozila i tražili lična dokumenta, bila je to rutinska kontrola", rekao je Vasiljević. Dodao je da