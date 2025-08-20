Devojčica koja je pala sa terase u stabilnom stanju

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
Devojčica koja je pala sa terase u stabilnom stanju

Devojčica stara 2,5 godine dovezena je u UKC Niš u pratnji anesteziologa.

U pitanju je pad sa visine. U Urgentnom centru UKC Niš, urađena je dijagnostika po trauma protokolu koja je pokazala da su dominantne povrede glave. Primljena je na Kliniku za anesteziju i intezivnu terapiju u jedinici intezivnog lečenja. “U ovom momentu dete je svesno, stabilno i ukoliko tako ostane, već sutra devojčica može biti prebačena na Kliniku za pedijatriju”, saopštili su iz UKC Niš.
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Klinički centar: Dvogodišnja devojčica iz Trgovišta stabilno

Klinički centar: Dvogodišnja devojčica iz Trgovišta stabilno

Jug press pre 14 minuta
Dvogodišnja devojčica koja je pala sa terase u stabilnom je stanju

Dvogodišnja devojčica koja je pala sa terase u stabilnom je stanju

Stav.life pre 24 minuta
Dvogodišnja devojčica pala sa terase u Trgovištu

Dvogodišnja devojčica pala sa terase u Trgovištu

NIN pre 34 minuta
Dvogodišnja devojčica pala sa terase kuće: Sa povredama glave prebačena u Niš

Dvogodišnja devojčica pala sa terase kuće: Sa povredama glave prebačena u Niš

Naissus info pre 39 minuta
Dvogodišnja devojčica pala sa terase u Trgovištu, sa povredama glave prebačena u Niš

Dvogodišnja devojčica pala sa terase u Trgovištu, sa povredama glave prebačena u Niš

RTS pre 39 minuta
Dvogodišnja devojčica pala sa terase kuće u Trgovištu: Sa povredama glave prebačena u Niš

Dvogodišnja devojčica pala sa terase kuće u Trgovištu: Sa povredama glave prebačena u Niš

N1 Info pre 1 sat
Dvogodišnja devojčica pala sa terase kuće u Trgovištu, sa povredama glave zbrinuta u KC Niš

Dvogodišnja devojčica pala sa terase kuće u Trgovištu, sa povredama glave zbrinuta u KC Niš

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Hronika, najnovije vesti »

Komšija ga alatom udarao po glavi, pa ga zakopao u polju: Pronađeno telo muškarca dva metra ispod zemlje: Jeziv zločin kod…

Komšija ga alatom udarao po glavi, pa ga zakopao u polju: Pronađeno telo muškarca dva metra ispod zemlje: Jeziv zločin kod Lipljana

Blic pre 34 minuta
Dvogodišnja devojčica koja je pala sa terase u stabilnom je stanju

Dvogodišnja devojčica koja je pala sa terase u stabilnom je stanju

Stav.life pre 24 minuta
Klinički centar: Dvogodišnja devojčica iz Trgovišta stabilno

Klinički centar: Dvogodišnja devojčica iz Trgovišta stabilno

Jug press pre 14 minuta
Muškarac sa fantomkom i crnim mantilom ga prebio nasmrt pred kućnim pragom: Vladanova majka neutešna 5 meseci užasa u Tešiću…

Muškarac sa fantomkom i crnim mantilom ga prebio nasmrt pred kućnim pragom: Vladanova majka neutešna 5 meseci užasa u Tešiću: "Ostala sam bez srca i duše"

Blic pre 4 minuta
Dvogodišnja devojčica pala sa terase u Trgovištu

Dvogodišnja devojčica pala sa terase u Trgovištu

NIN pre 34 minuta