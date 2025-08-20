Devojčica koja je pala sa terase u stabilnom stanju

Devojčica stara 2,5 godine dovezena je u UKC Niš u pratnji anesteziologa.

U pitanju je pad sa visine. U Urgentnom centru UKC Niš, urađena je dijagnostika po trauma protokolu koja je pokazala da su dominantne povrede glave. Primljena je na Kliniku za anesteziju i intezivnu terapiju u jedinici intezivnog lečenja. “U ovom momentu dete je svesno, stabilno i ukoliko tako ostane, već sutra devojčica može biti prebačena na Kliniku za pedijatriju”, saopštili su iz UKC Niš.