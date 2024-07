Američki mediji: Biden bi se uskoro mogao povući iz izborne utrke

Kandidaturu Bidena za novi mandat u Bijeloj kući u četvrtak su dodatno doveli u pitanje izvještaji da su demokratski lideri, iza zatvorenih vrata, vršili pritisak na njega da okonča kampanju.

Više američkih medija objavilo je, pozivajući se na neimenovane izvore, da bi se predsjednik SAD-a Joe Biden mogao povući iz izborne utrke, a u međuvremenu ga je još nekoliko demokratskih kongresmena pozvalo da to učini, prenosi Tanjug. The New York Times navodi, pozivajući se na više neimenovanih sagovornika bliskih Bidenu, da je predsjednik SAD-a počeo prihvatati ideju da, možda, neće moći osvojiti još jedan mandat na izborima 5. novembra i da bi se mogao povući,