"Ubica im se smešio u lice": Supruga policajca Vjekoslava koji je ranjen u pucnjavi u Loznici otkrila nove detalje: "Samo im je dao dokumenta, a onda je zapucao"

"Muž me je zvao noćas oko 10 do 1 i samo mi je rekao: "Zovi hitnu, ranjen sam". To je bila rutinska kontrola, zaustavili su vozilo, uzeli dokumenta. Ubica im se smešio u lice", započinje ispovest za "Blic" Gordana Ilić, supruga Vjekoslava Ilića (50) policajca koji je ranjen u pucnjavi u Loznici.

Reporteri "Blica" zatekli su Gordanu u porodičnoj kući gde živi sa suprugom. Čekala je vesti o stanju supruga. Ugostila nas je ljubazno, a onda krenula da se priseća svega što se dešavalo kobne noći, a ispričala nam je i šta joj je suprug koji je upucan u rame rekao iz bolničke postelje. - Bila je to rutinska kontrola, zaustavili su vozilo uzeli dokumenta, a ubica im se smešio u lice. Pitali su ga gde ide, on je odgovorio da ide kod prijatelja u Sarajevo. Oni su