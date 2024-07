Er Srbija: očekuju se odstupanja od planiranog reda letenja zbog globalnih problema

BEOGRAD - Er Srbija saopštila je da se danas očekuju izvesna odstupanja od planiranog reda letenja, pošto su se globalni tehnološki problemi sa softverom koji su pogodili avio-kompanije, banke i medije širom sveta odrazili i na rad pojedinih aerodroma do kojih leti Er Srbija. U ovom trenutku, od destinacija iz mreže Er Srbije, saobraćaj je posebno otežan na pojedinim aerodromima u Španiji, kao i u Berlinu, Amsterdamu i Cirihu.

Kao posledica toga, može doći do faznih kašnjenja i daljeg nepovoljnog uticaja na normalno odvijanje saobraćaja, navodi Er Srbija i dodaje da je, na primer, aerodrom u Cirihu zatvoren danas do 20 časova po lokalnom vremenu. Er Srbija se izvinjava putnicima zbog najavljenih odstupanja od planiranog reda letenja, do kojih dolazi zbog okolnosti koje su van kontrole srpske nacionalne avio-kompanije. Svi putnici koji eventualno budu izgubili svoje konekcije, biće