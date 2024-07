Osumnjičeni za pomaganje napadaču na policajce u Srbiji osuđivan zbog šverca droge

Zoran Radovanović, osumnjičeni za pomaganje napadaču na policajce na zapadu Srbije, osuđen je 2022. u Beogradu na osam godina zatvora zbog šverca droge, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa (RSE) u Višem sudu.

Radovanović, međutim, nije izdržavao kaznu. On je 2019. pušten iz pritvora uz jemstvo i od tada je bio u bekstvu, rečeno je za RSE u sudu. Uhapšen je 18. jula u Bijeljini u Bosni i Hercegovini pod sumnjom da je prevozio osumnjičenog za ubistvo jednog i ranjavanje drugog policajca u Loznici.