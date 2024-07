Čistka se nastavlja: Smenjen ruski general nakon što je u maju uhapšen zbog korupcije

Pre hapšenja general pukovnik Vadim Šamarin je bio zamenik načelnika Generalštaba generala Valerija Gerasimova i nadgledao je korpus veze i vojne komunikacije

General pukovnik armije Ruske federacije Vadim Šamarin smenjen je nakon što je u maju uhapšen zbog mita! Kako je preneo BBC, general Šamarin je uhapšen u široj akciji borbe protiv korupcije u ministarstvu odbrane. On je optužen da je uzimao "naročito veliki mito" od telekomunikacionih kompanija. Pre hapšenja on je bio zamenik načelnika Generalštaba generala Valerija Gerasimova. On je nadgledao korpus veze i vojne komunikacije. Tužilaštvo ga sumnjiči da je uzimao