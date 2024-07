U Srbiji danas toplo, sparno i nestabilno vreme, do 34 stepena

U Srbiji će danas biti promenljivo, toplo, sparno i nestabilno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom a najviša dnevna temperatura iznosiće do 34 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema prognozi, kiša, pljuskovi i grmljavina biće češći ujutro i pre podne, dok se posle podne očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura u Srbiji od 17 do 21, a najviša od 30 do 34 stepena. I u Beogradu danas promenljivo oblačno, toplo i tokom većeg dela dana suvo, a kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se uglavnom ujutro i delom pre podne. Vetar slab do umeren, zapadni i