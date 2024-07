U narednih sat vremena pljuskovi stižu u ove delove Srbije: Najnovije oglašavanje RHMZ, Vršac već prekrili čudni oblaci (video)

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je najnoviju najavu u kojoj stoji da će u narednih sat vremena pasti kratkotrajna kiša u određenim delovima Srbije. "U narednih sat vremena u južnom Banatu, kao i na području Braničevskog okruga ponegde kratkotrajna kiša", stoji u najavi RHMZ objavljenoj u 10.30 časova.

Kako se vidi na snimcima na Instagram stranici "Vaš Vršac", nebo se zacrnilo, a vidljiva je bila linija svetlih oblaka koja ga "preseca". View this post on Instagram A post shared by Vrsac info Vrsac (@vasvrsac) View this post on Instagram A post shared by Vrsac info Vrsac (@vasvrsac) Prethodno, u 8 časova, Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorio je na kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom u Sremu, južnom Banatu, kao i na području