Vučić: Memorandum o kritičnim sirovinama sa EU velika prilika za Srbiju, ali i ceo region

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je potpisani Memorandum sa EU o kritičnim sirovinama odlična stvar i velika prilika za Srbiju, ali i ceo region.

To je šansa generacije, naglasio je Vučić u emisiji Hit tvit na Pinku. On je istakao da su pojedine zemlje uspele da se uzdignu od najsiromašnijih do najbogatijih zavaljujući tome što su njihovi lideri donosili prave i odgovorne odluke."Važno je da se donose odluke u skladu sa interesima zemlje, a ne partijskim i ličnim. Ovo je velika šansa za našu zemlju. Imali smo mnogo propuštenih prilika, nemam problem da kažem", rekao je Vučić. Kaže da po tome kako su mediji u