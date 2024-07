Demokratska stranka bira Bajdenovog naslednika na konvenciji u Čikagu

Nakon što je američki predsednik Džo Bajden okončao kampanju za reizbor i podržao potpredsednicu Kamalu Haris za svog naslednika, demokrate sada moraju da sprovedu promenu bez presedana u kasnoj fazi izbornog ciklusa.

Nije slučaj bez presedana da aktuelni predsednik ne ide na reizbor, ali sve ono što okružuje Bajdena, počev od brige za njegovu fizičku i mentalnu sposobnost da obavlja funkciju pa do obima kampanje uvodi SAD na do sada neispitanu teritoriju, navodi Politiko. Demokrate će održati konvenciju u Čikagu od 19. do 22. avgusta, a ono što je trebalo da bude 'krunisanje Bajdena' sada postaje otvoreno takmičenje na kojem gotovo 4.700 delegata ima odgovornost da izabere