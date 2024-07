"Dobrodošli u Kamalin izborni štab": Odmah preimenovan zvanični nalog Bajdenove kampanje i objavljen post o trampu

Zvanični nalog izbornog štaba Džoa Bajdena za predsedničke izbore na društvenoj mreži X (bivši Tviter) više ne nosi njegovo ime.

Iz @BidenHQ preimenovan je u @KamalaHQ nakon što se američki predsednik povukao iz trke za reizbor i podržao potpredsednicu Kamalu Haris za nominaciju Demokratske partije na novembarskim izborima. Welcome to Kamala HQ. This is the official rapid response page of Vice President Harris’ presidential campaign. — Kamala HQ (@KamalaHQ) July 22, 2024 - Dobro došli u Kamalin izborni štab. Ovo je zvanična stranica za brze odgovore predsedničke kampanje potpredsednice Haris