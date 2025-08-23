FBI pretresao kuću i kancelariju Džona Boltona zbog moguće zloupotrebe poverljivih podataka

Danas pre 8 sati  |  FoNet
FBI pretresao kuću i kancelariju Džona Boltona zbog moguće zloupotrebe poverljivih podataka

Savezni istražitelji pretražili su u danas kuću i kancelariju bivšeg savetnika predsednika Donalda Trampa za nacionalnu bezbednost Džona Boltona, u okviru istrage o mogućem neovlašćenom rukovanju poverljivim informacijama, saopštili su izvori upoznati sa slučajem, prenosi Njujork tajms (NYT).

Portparol Federalnog istražnog biroa (FBI) potvrdio je za NYT da agenti sprovode „sudski odobrene aktivnosti“ u domu Boltona u predgrađu Bethesda, nedaleko od Vašingtona, kao i u njegovoj kancelariji u centru grada. Nisu saopšteni dalji detalji. Kako piše NYT, istraga koja traje već godinama fokusirana je na sumnje da je bivši savetnik predsednika Trampa nezakonito posedovao ili delio poverljive podatke. Prema navodima jednog federalnog zvaničnika na koje se list
