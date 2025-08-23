"On je ljigavac i propalica": Tramp negirao da je imao saznanja o pretresu doma Džona Boltona: "Nisam njegov obožavalac"

Blic pre 2 sata
"On je ljigavac i propalica": Tramp negirao da je imao saznanja o pretresu doma Džona Boltona: "Nisam njegov obožavalac"

Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je da nije imao saznanja o pretresu Federalnog Istražnog Biroa (FBI) u domu njegovog bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednost Džona Boltona, već da je to tek "video na televiziji".

- Ne znam ništa o tome. Nisam obožavalac Džona Boltona. On je pravi ljigavac i propalica - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi Njujork post. Tramp je ponovio da ne želi da se meša u ovu situaciju, dodajući da je namerno odlučio da ne bude uključen u detalje. Američki predsednik je naveo i da je i sam bio podvrgnut pretresu, pominjući pretres FBI na njegovom imanju Mar-a-Lago nakon što je napustio funkciju, kao deo istrage o obradi predsedničkih i
Danas pre 5 sati
