Dani Trampove osvete – garda na ulicama Vašingtona, FBI pretresa Boltonovu kuću, smenjen šef vojnih špijuna

RTS pre 21 minuta
Agenti Federalnog istražnog biroa, u potrazi za poverljivim informacijama, upali su u kuću i kancelariju nekadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost Džona Boltona. Gotovo istovremeno, Pentagon je smenio šefa vojne obaveštajne službe čiji se izveštaj o efikasnosti napada na iranski nuklearni program kosio sa ocenom predsednika Donalda Trampa. Nacionalna garda na ulicama prestonice SAD patrolira zajedno sa policijom u cilju suzbijanja kriminala, isto se najavljuje i za Čikago i Njujork.

Centralna obaveštajna agencija prikupila je informacije i odmah ih prosledila Federalnom istražnom birou, čiji su agenti, ubrzo zatim, upali u kuću i kancelariju jednog od ideologa američkih neokonzervativaca i nekadašnjeg savetnika za nacionalnu bezbednost u prvom mandatu predsednika Trampa, Džona Boltona. Federalni agenti su objekte pretresli u potrazi za poverljivom dokumentima kojima je Bolton, navodno, baratao protivno zakonu. Nalog za pretres, piše Njujork
