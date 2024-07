Jeziva fotografija sa mesta nesreće kod Topole! Mladić (22) mrtav, auto smrskan, prozori polupani

Do udesa je došlo kada je vozilo opel astra sletelo sa puta i udarilo u drvo

Na magistralnom putu kod Topole u blizini sela Ljubeselo došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je nastradao mladić (22). - Do udesa je došlo kada je vozilo opel astra sletelo sa puta i udarilo u drvo. Na licu mesta je život izgubio dvadesetdvogodišnji mladić, a drugo lice je teško povređeno i lekari u Kragujevcu se bore za njegov život, kaže za RINU jedan od meštana. Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće. (Telegraf.rs)