Maja Marinković kupila stan u Beogradu: Ne može da sakrije koliko je srećna, spomenula Filipa Cara i Aleksandru: "podneću tužbu" (Video)

Voditeljka "Elite" Ana Radulović, večeras proslavlja svoj 32. rođendan, a veliku pažnju svojom pojavom i provokativnim stajlingom privukla je rijaliti učesnica i starleta Maja Marinković.

Naime, Maja Marinković prokomentarisla je izjavu Filipa Cara da ga je zvala nakon što je izašla iz rijalitija, pa se pohvalila da je kupila stan od novca koji je zaradila u rijalitiju. - Dobila sam informaciju da me pljuje po Tiktoku, dok neko gifta, ja na primer za to vreme kupujem stanove. Nemam vremena da se bavim svojom prošlošću. Imala sam gomilu poruka i poziva i odgovorila sam na jedan poziv, a ja ničiju trudnoću nisam spominjala. On tako godinama