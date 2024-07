SZO: upozorava: "Postoji visok rizik od širenja polio virusa u Gazi i šire"

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je danas da postoji visok rizik da se Pojasom Gaze i šire, proširi polio virus koji izaziva dečiju paralizu, i to zbog teške zdravstvene i sanitarne situacije u enklavi.

"Postoji visok rizik od širenja virusa poliomijelitisa. To se takođe može preliti na međunarodni nivo", rekao je vođa tima za hitne zdravstvene situacije SZO u Gazi, Ajadil Saparbekov, novinarima u Ženevi putem video veze iz Jerusalima. On je rekao da ce procena, za koju se nada da će biti završena do kraja nedelje, omogućiti zdravstvenim zvaničnicima da izdaju preporuke, "uključujući potrebu za masovnom vakcinacijom". Poliomijelitis je visoko zarazan virus koji