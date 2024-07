Predsednik: Država će razvijati kargo saobraćaj na niškom aerodromu

NIŠ - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Er Srbija niškom aerodromu dati posebne subvencije za "lou kost" letove, kao i da je cilj države da na tom aerodromu razvija kargo saobraćaj.

On je prilikom obilaska nove terminalne zgrada na aerodromu "Konstantin Veliki" u Nišu, koja će danas biti svečano otvorena, rekao da je teško razvijati kargo saobraćaj bez prethodno razvijene industrije. "Mi sada možemo da razmišljamo o tome. Imamo 12, 13 fabrika, a kada bude bilo 20, tada će kargo imati smisla. To će biti za dve-tri godine i onda će Niš služiti kao poseban logistički centar", rekao je Vučić i dodao da je to velika prilika za razvoj tog grada.