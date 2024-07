Jak zemljotres u Albaniji, osetio se i u Srbiji

Zemljotres jačine 4,6 stepeni Rihterove skale pogodio je Albaniju jutros oko tri sata.

Epicentar zemljotresa bio je u Jadranskom moru, 37 kilometara od Drača, odnosno 48 kilometara od Tirane. Prema podacima EMSC-a, zemljotres je bio na dubini od sedam kilometara. Potres se osetio i u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.