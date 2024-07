Subotička policija zaplenila marihuanu i kokain, uhapšen mladić

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su P. L. (20) iz tog grda, jer su u prostorijama koje je koristio pronašli marihuanu i kokain.

On se sumnjiči da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Subotici. Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje je koristio osumnjičeni pronašla oko 12,2 kilograma opojne droge nalik na marihuanu, 22,2 grama opojne droge nalik na kokain i aparat za vakumiranje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom