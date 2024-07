Teška saobraćajna nezgoda kod UKC Kragujevac, povređeni motociklista nije životno ugrožen (FOTO)

Kod Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, u Zmaj Jovinoj ulici, sinoć se dogodila teška saobraćajna nezgoda. Učestvovali su automobil i motocikl, a oba vozila su uništena. Povređeni motociklista je na opservaciji i specijalističkom lečenju u Urgentnom centru UKC Kragujevac. Pacijent je stabilnih vitalnih funkcija i nije životno ugrožen. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs)