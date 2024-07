U većem delu Srbije pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko – planinskim predelima. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 27 do 31 stepena. U Kragujevcu sunčano sa temperaturom do 29 stepeni.