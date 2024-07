U nedelju 36 stepeni

Predstojeći dani u Novom Sadu biće sunčani i topli.

U petak će se temperatura kretati od 14 do 29 stepeni. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. U subotu i nedelju sunčano i još toplije. U subotu će biti od 15 do 33, a u nedelju od 17 do 36 stepeni. U ponedeljak takođe sunčano i veoma toplo, od 19 do 33 stepena. Biometeorološka prognoza za petak, 26. jul: Očekivana biometeorološka situacija imaće povolјan uticaj na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje osobama sa srčanim