Asad u iznenadnoj poseti Kremlju

Ruski predsednik Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa sirijskim liderom Bašarom Asadom, prenosi Sputnjik. Ruski predsednik Vladimir Putin predložio je sirijskom kolegi da razgovaraju o situaciji u regionu, koja ima tendenciju pogoršanja, istakavši da se to odnosi i na Siriju. „Veoma me zanima vaše mišljenje o tome kako se situacija u regionu razvija, nažalost, to se odnosi direktno na Siriju", rekao je on. Prema rečima Asada, Ruska Federacija i Sirija prošle su