U Srbiji sutra pretežno sunčano, do 31 stepen

U Srbiji će sutra nakon svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i najnižu temperaturu od 13 do 19, a najvišu od 29 do 31 stepen.

Duvaće slab i umeren, na istoku i jak severozapadni vetar. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, i u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano uz umerenu dnevnu oblačnost. Vetar slab severozapadni. Najniža temperatura u glavnom gradu iznosiće od 16 do 18, a najviša oko 30 stepeni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, biće pretežno sunčano i toplo. Najtopliji dan biće nedelja (28.07.), a u južnoj i istočnoj Srbiji i ponedeljak (29.07.) uz