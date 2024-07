U nedelju će "goreti" nebo i zemlja vraćaju se paklene vrućine Najnovija najava RHMZ: "Prženje" do kraja jula, a evo šta nas čeka u avgustu

Nakon kratkog osveženja, Republički hidrometeorološki zavod najavio je da se do kraja jula očekuje pretežno sunčano i toplo vreme.

Maksimalne temperature u poslednjim danima jula iznosiće: - u petak (26.07.) od 29 do 31 °S; - u subotu (27.07.) od 30 do 34 °S; - u nedelju (28.07.) od 33 do 37 °S; - u ponedeljak (29.07.) od 31 °S na severozapadu do 36 °S na jugu i istoku Srbije; - u utorak i sredu (30 - 31.07.) od 30 do 34 °S. Pretežno sunčano i toplo početkom avgusta Toplo vreme nastaviće se i početkom avgusta. Od četvrtka (01.08.) uz lokalni razvoj oblačnosti retka (izolovana) pojava