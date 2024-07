Upoznajte Kamalu Haris - spremna da izađe na megdan Trampu

VAŠINGTON — Kamala Haris, prva američka potpredsednica, na korak je od toga da bude nominovana za predsedničku kandidatkinju Demokratske stranke.

Glas Amerike osvrnuo se na njeno poreklo i protekle četiri godine na dužnosti. Bio je istorijski trenutak u Sjedinjenim Državama 2021. godine kada je bivša senatorka Kamala Haris postala prva potpredsednica. "Čast mi je da budem ovde, da stojim na ramenima onih koji su došli ranije", istakla je tada ona.