Harris mijenja ton o Gazi – je li to dovoljno američkim glasačima

Zagovornici palestinskih prava zahtijevaju akciju, dok Kamala Harris, američka potpredsjednica i vjerovatna demokratska kandidatkinja izražava empatiju za Gazu.

Potpredsjednica SAD-a Kamala Harris rekla je da “neće šutjeti” o patnji Palestinaca, dok bjesni izraelski rat u Gazi. No, zagovornici palestinskih prava žele znati šta to tačno znači kada je riječ o vanjskoj politici Sjedinjenih Američkih Država. Nastavite čitati Potpredsjednica – i vjerovatna demokratska kandidatkinja za predsjednicu – je nakon sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u četvrtak naglasila težak položaj Palestinaca u Gazi. No, ipak