U tržnom centru „Bos“ u naselju Nova Galenika urušio deo krovne konstrukcije.

Na licu mesta nalaze se policija, vatrogasci i Hitna pomoć. Nekoliko osoba je zatražilo lekarsku pomoć. Tržni centar je evakuisan, a vatrogasci istražuju da li je još neko ostao ispod elemenata koji su se obrušili na pod. Izvor: Tanjug