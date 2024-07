"Da sam bio 3 metra bliže, ne bih izašao živ" TC na Galenici opasan policijskom trakom: Očevici opisali jezive scene (foto)

Ulaz u TC BN Bos na Galenici obeležen je policijakom trakom, a ispred su policijske patrole koje obezbeđuju objekat, nakon što se urušio plafon.

Prema rečima zaposlenih sve se desilo u jednoj radnji iznad koje su, na krovu od jutros izvođeni radovi. Jedan od radnika koga smo zatekli ispred tržnog centra ispričao je konstrukcija pala na tri metra od njega. - Bio sam ja i još jedna radnica. Obrušilo se na tri metra od mene, da sam bio na tom mestu siguran sam da ne bih izašao živ - ispričao je on. View this post on Instagram A post shared by MOJ - BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Prema rečima ostalih, svi iščekuju da