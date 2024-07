Udari groma izazvali nove požare u Ajdahu, evakuisano više naselja

Udari groma izazvali su oko 15 novih požara u američkoj saveznoj državi Ajdaho, što je dovelo do evakuacije više zajednica, dok požari nastavljaju da se šire kroz druge delove SAD. Vlasti su saopštile da je najveći požar u Kaliforniji izazvao 42-godišnji muškarac, koji je uhapšen u četvrtak rano ujutru i zadržan bez kaucije do suđenja u ponedeljak. U ovom požaru je do jutros izgorelo 666 kvadratnih kilometara zemlje, prenosi AP. Najveći aktivni požar gori u