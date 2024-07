"Dodao je gas pa naglo zakočio, a on je pao odmah sa krova": Jezivi detalji nesreće u Barajevu u kojoj je poginuo tinejdžer (17): "Ležao je nasred ulice, svuda je bilo krvi"

Aleksandar V. (17) iz Barajeva poginuo je noćas nakon što je pao sa krova automobila marke "pežo" kojim je upravljao njegov vršnjak koji nema vozačku dozvolu.

Stravična nesreća dogodila jutros tri sata iza ponoći u Ulici Sime Markovića u Barajevu. Sa tinejdžerom na krovu "pežoa" bio je njegov prijatelj (19) koji je tokom bahate vožnje uspeo da prođe nepovređen. - Scena je bila jeziva! U našoj ulici postoji jedan kafić gde omladina dolazi subotom u provod i on radi od 23 sata do jutarnjih časova. Tu se pretežno okupljaju klinci od 16 do 20 godina. Luduju, provode se, a sinoć je isto tako bilo - kaže žiteljka ove ulice i