Mali: Litijum bi podigao BDP za 10-12 milijardi evra, vodićemo transparentnu politiku

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da bi rudarenje litijuma u Srbiji podiglo bruto domaći proizvod (BDP) u proseku od 10 do 12 milijardi evra godišnje, navodeći da će vlast voditi transparentnu politiku po tom pitanju.

Mali je za TV Prva rekao da su razgovori o iskopavanju litijuma tek počeli i da do iskopavanja neće doći sigurno pre 2028. godine, a da će, ako bude odlučeno da se iskopava, biti poštovani najstroži ekološki standardi. On je pozvao građane da se informišu i da tek kada sve činjenice budu utvrđene, donesu svoj stav. 'Da li će do ovog projekta doći ili ne zavisi od građana Srbije, ali dajte da pre toga sagledamo sve činjenice', rekao je Mali. Napomenuo je da to nije