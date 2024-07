Mali: Direktne strane investicije prošle godine iznosile 4,5 milijardi evra

Ministar finansija Siniša Mali rekao je danas da je tokom 2023. godine iznos direktnih stranih investicija u Srbiju iznosio 4,5 milijardi evra, da se 60 odsto svih investicija u regionu odnosi na Srbiju i da je to rezultat vladinih reformi. "Srbija je postala atraktivnija, bolje je, konkurentnija je u poslednjih 12 godina.

Mi sprovodimo reforme na svim mogućim nivoima, podižemo plate, podižemo penzije, ulažemo u infrastrukturu. Kada sve to radite, vama su prihodi u budžet sve veći i veći, raste vam BDP", rekao je Mali za TV Prva. On je izjavio da je cilj Vlade Srbije da do kraja 2027. godine i ulaganjem u EXPO Srbija ostvari BDP od 100 milijardi evra, a kako je podsetio, pre 12 godina BDP je iznosio 30 milijardi. "To je ogroman napredak, ogroman skok, ali uprkos svim tim ulaganjima,