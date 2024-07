Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 29. jula do 4. avgusta)

Do kraja jula u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, uz maksimalne temperature do 35 stepeni.

Danas, 28. jula, u Srbiji će biti od 33 do 37 stepeni, sutra, 29. jula, od 29 na severozapadu do 35 na jugu i istoku Srbije, u utorak, 30. jula, od 28 do 32 stepena, a u sredu, 31. jula, od 30 do 33 stepeni. Početkom avgusta biće još malo toplije. U četvrtak (01.08.) od 32 do 35 stepeni, a u petak i subotu (02 - 03.08.) lokalno i do 37 °S. Sunčano i toplo biće i u Kragujevcu i Šumadiji, sa najvišim dnevnim temperaturama od 29 u ponedeljak, do 35 stepeni krajem