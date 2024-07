Tramp o Kamali Haris: Ona je još gora od Bajdena

Bivši predsednik SAD i republikanski kandidat na predsedničkim izborima Donald Tramp izjavio je da je Kamala Haris, najizvesniji demokratski kandidat na izborima, još gora od predsednika Džozefa Bajdena nazvavši je “najnekompetentnijom, najnepopularnijom, najviše levičarskom potpredsednicom u američkoj istoriji”.

– Ona je užasna, ona je još gora od njega (Bajdena) – rekao je Tramp na sinoć održanom skupu u gradu Sent Klaud u Minesoti, preneo je “CNN”. On je uporedio Bajdena sa borcem koji je dobio “dobre batine”, pa je povučen iz borbe. – On gubi, pa su ga onda povukli iz borbe i doveli novog borca. Sada imamo novu žrtvu, Kamalu. Iskreno govoreći, ona je radikalni levičar – kazao je Tramp, ponavljajući optužbe da su demokrate izvele “puč” kada se Bajden povukao i dao