Netanjahu na mestu raketnog napada zapretio „oštrim odgovorom“

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu obišao je danas fudbalsko igralište u druskom gradu Maždal Šamsu na Golanskoj visoravni gde je raketa pre dva dana ubila dvanaestoro dece i zapretio „oštrim odgovorom“. „Hezbolah je uz podršku Irana ispalio iransku raketu ovde koja je lišila života 12 čistih duša.

Dvanaest dečaka i devojčica koji su igrali fudbal i na nesreću nisu mogli da stignu do skloništa. Srce se cepa zbog te ozbiljne tragedije. Mi grlimo porodice koje prolaze kroz neopisivu patnju“, rekao je Netanjahu, preneli su izraelski mediji. „Ta deca su naša deca, ona su sva deca svih nas. Izrael neće i ne može dozvoliti da to jednostavno prođe.Naš odgovor će doći i biće oštar“, najavio je izraelski lider. On je položio venac na mesto napada i rekao da su Jevreji