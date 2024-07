U Srbiji sutra sunčano, temperatura do 32 stepena Celzijusa

U Srbiji će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti sunčano sa temperaturom do 32 stepena Celzijusa.

Duvaće slab i umeren, na jugu i istoku Srbije, kao i na planinama povremeno jak severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 12 do 19, najviša od 28 do 32 stepena Celzijusa. U Beogradu sutra sunčano. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura od 15 do 18, najviša oko 30 stepeni Celzijusa. U Srbiji sledećih sedam dana pretežno sunčano i sve toplije, samo u petak i subotu, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajnih