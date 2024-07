Vremenska prognoza za 30. jul 2024.

Na Balkanu polje povišenog vazdušnog pritiska obezbediće vedro vreme. Sa severozapada će stizati umereno topao vazduh. Istovremno veoma toplo biće na zapadu Evrope. U Francuskoj ovih dana temperatura će se približiti 40-om podeljku što će takmičenja na olimpijskim borilištima učiniti još većim izazovom. A u Srbiji sutra jutro sveže, temperatura od 12 do 19 stepeni, najviša dnevna od 28 do 32. U Beogradu bez tropske noći. Jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 30 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 30.07.2024. Utorak: Sunčano. Duvaće slab i umeren, na jugu i istoku Srbije, kao i na planinama povremeno jak severozapadni vetar, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša od 28 do 32 stepena. Upozorenja: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 50%. 31.07.2024. Sreda: Ujutro sveže. U toku dana sunčano i malo toplije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 9 do 18,