Vraćaju se visoke temperature! RHMZ najavio toplije vreme: U ovom delu Srbije je upaljen meteo alarm

Sunčano vreme i visoke temperature očekuju se danas u Srbiji, sa maksimalnom temperaturom do 32 stepena Celzijusova, prema izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vetar će biti slab do umeren, dok će na jugu i istoku Srbije, kao i na planinama, povremeno duvati jak severozapadni vetar.

Najniža temperatura će se kretati od 12 do 19 stepeni, a najviša od 28 do 32 stepena Celzijusova. U Beogradu se očekuje sunčano vreme uz slab i umeren severozapadni vetar, sa temperaturama od 15 do 30 stepeni Celzijusovih. Do kraja jula očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama od 28 do 32 stepena Celzijusova. Početkom avgusta očekuje se još toplije vreme, sa temperaturama od 33 do 37 stepeni Celzijusovih. Za vikend se očekuje manji