Bajatović: Cena gasa se neće menjati ove godine

Cena gasa za domaćinstva se neće menjati ove godine, nije ni planirano, izjavio je danas direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

Bajatović je rekao da je Banatski dvor pun, jer je to urađeno još ranije zbog energetske bezbednosti, dok je skladište u Mađarskoj plaćeno i za ovu godinu. "Od 1. novembra milion možemo od Sokara da očekujemo metara kubnih dnevno", rekao je Bajatović, ali je dodao da to ne može da zameni gas koji stiže iz Rusije i da se treba držati dogovora koji su napravili predsednici Srbije i Rusije, Aleksandar Vučić i Vladimir Putin. On je najavio i radove na proširenju