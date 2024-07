Posle paklenih vrućina stiže nevreme! Ovog datuma pljuskovi sa grmljavinom, upaljen i meteo alarm: Prognoza do kraja sedmice

U Srbiji će danas ujutro biti sveže a potom sunčano i toplo, sa temperaturom do 33 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od devet stepeni do 18, a najviša od 30 do 33 stepena. U Beogradu će ujutro biti sveže a u toku dana sunčano i toplo uz slab promenljiv vetar. Najniža temperatura će biti od 15 stepeni do 18 stepeni, a najviša oko 32 stepena. Do petka pretežno sunčano i toplo. Maksimalne temperature: - danas od 30 do 33 - sutra od 33 do 37 - u petak od 30 na zapadu i severozapadu do 37 na jugu i istoku Srbije. Od