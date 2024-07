Uhapšen muškarac (48) iz Opova, osumnjičen za iznudu 32.500 evra: Pretio Zrenjanincu zbog nepostojećeg duga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije Službom za suzbijanje kriminala, uhapsili su P.

R. (48) iz okoline Opova, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršo krivično delo iznuda. Sumnja se da je on, od maja prošle godine, pretio pedesetsedmogodišnjem muškarcu iz okoline Zrenjanina i na ime nepostojećeg duga mu iznudio 32.500 evra. P. R. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.