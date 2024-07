Galant: Izrael ne želi rat, ali bićemo spremni za sve mogućnosti

TEL AVIV - Izraelski ministar odbrane Joav Galant izjavio je danas da Tel Aviv ne želi rat, ali da će biti spreman za sve mogućnosti.

On je to rekao u poseti vojnicima koji uvežbavaju lansiranje raketnog sistema dugog dometa "Arrow", prenosi Tajms of Izrael. Ta poseta dolazi nakon što je u vazdušnom napadu IDF-a na Bejrut u četvrtak ubijen najviši vojni komandant Hezbolaha Muhsin Šukr i ubistva lidera političkog biroa Hamasa Ismaila Hanijea u Teheranu tokom noći.