Novak oborio još jedan nestvaran rekord na Olimpijskim igrama!

Još jedan u nizu...

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Olimpijskih igara u Parizu, pobedom nad Dominikom Kepferom sa 2:0 u setovima. Novak je tako postao prvi teniser u istoriji, koji je na četiri olimpijska turnira došao bar do četvrtfinala, ali nije to jedini rekord koji je oborio. Naime, Đoković je sa 37 godina i 61 danom postao i najstariji teniser još od 1988. godine, koji je došao do četvrtfinala u singlu. Prvi iza Novaka na listi je Žeremi Šardi,