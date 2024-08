Oglasio se Beogradski aerodrom o kvaru IT sistema: Koliko odstupanja od reda letenja se očekuje danas?

Rano jutros nešto posle četiri časa došlo je do kvara platforme za pristup avio-kompanijskim sistemima koji koriste sve avio-kompanije na beogradskom aerodromu za čekiranje putnika, objašnjavaju iz Beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“ za Danas.

Kvar je, kako dodaju, otklonjen u roku od oko sat vremena zahvaljujući brzoj reakciji aerodromskog IT osoblja i kompanije koja pruža podršku i vrši održavanje navedene platforme. „Ovo je dovelo do usporavanja procesa prijave na let u jutarnjem špicu i, posledično, do kašnjenja pojedinih letova avio-kompanija u toku prepodneva“, potvrđuju oni. Sa aerodroma napominju da je sva aerodromska lokalna infrastrutura bila sve vreme funkcionalna, ali da je došlo do