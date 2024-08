Odstupanja od planiranog reda letenja usled kvara IT sistema beogradskog aerodroma

Beta pre 36 minuta

Veće gužvi na šalterima za prijavu na let do kojih je došlo jutros na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu posledica su kvara IT sistema tog aerodroma, saopštila je kompanija Er Srbija.

Većina letova Er Srbije u jutarnjem talasu kasnila je u odnosu na planirano vreme poletanja, dok je nekoliko letova kasnilo i po dva sata.

"Kvar je u međuvremenu saniran, ali odstupanja u jutarnjem talasu mogu dovesti do potencijalnih pomeranja aerodromskih slotova od strane evropske kontrole letenja i daljih posledičnih odstupanja od planiranog reda letenja tokom dana", navodi se u saopštenju kompanije.

Svi putnici koji eventualno budu izgubili svoje konekcije biće preusmereni na alternativne letove.

(Beta, 01.08.2024)