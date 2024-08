Vučić sa predsednicom Severne Makedonije Siljanovskom Davkovom u manastiru Prohor Pčinjski

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je u petak 2. avgusta predsednicu Severne Makedonije Gordanu Siljanovsku Davkovu, koja je u radnoj poseti Srbiji i sa kojom obilazi manastir Prohor Pčinjski.

Nakon obilaska Siljanovska Davkova i Vučić održaće zajednički sastanak i obratiće se javnosti. Predsednica Severne Makedonije položila je venac ispred manastira Prohor Pčinjski. Okupio se veliki broj građana, koji su dočekali Vučića i njegovu koleginicu. Vučića su ispred manastira dočekali i građani okolnih sela koji su od njega uglavnom tražili da im obeća izgradnju lokalnih puteva.